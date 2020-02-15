У цих продуктах цукру більше, ніж ви могли б подумати

Є такі продукти, що ховають високий вміст цукру за ярликом корисності, і ми часто навіть не підозрюємо про те, яку загрозу вони несуть нашому організму.

Знежирені молочні продукти

Вибираючи сир, йогурт або кефір, ми звикли дивитися тільки на відсоток жиру. Однак знежирені продукти часто несуть набагато більше шкоди для фігури, ніж їх жирні аналоги. З натурального цільного молока неможливо приготувати продукт, який не містив би жиру, тому його знежирюють штучно.

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Гранола

Instagram-блогери з ідеальною фігурою раз у раз показують в сторіс свої сніданки: зазвичай це смузі і гранола. Але не варто забувати, що це всього лише картинка, на якій та сама вівсянка або тарілка сиру буде виглядати куди менш привабливо. Гранола стане фітнес-сніданком тільки в тому випадку, якщо ви приготуєте її самостійно.

Соєве молоко зі смаковими добавками

Відмова від лактози стала одним з найголовніших трендів в харчуванні, і багато людей переходять на рослинне молоко навіть без медичних показань. У такого молока дійсно є безліч плюсів, тільки якщо ви купуєте його в чистому вигляді. Популярне шоколадне, бананове, ванільне соєве молоко це явно не той продукт, який варто пити щодня.

Соя

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