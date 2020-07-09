На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Шалене задоволення: жінки назвали свої найулюбленіші секс-пози
-
- 328
Якщо ви хочете, аби ваш секс не був одноманітним – використовуйте різні пози. Тут ми вам Америку не відкрили. Втім, є низка позицій, які надзвичайно подобаються панянкам. Саме їх ми й рекомендуємо використовувати частіше. Але без фанатизму!
Марка презервативів Skyn Condoms вирішила з'ясувати, якими є сексуальні вподобання. Причому вивчалися і жінки, і чоловіки. Ми, звичайно ж, більше уваги присвятимо представницям прекрасної половини людства. Загалом в опитуванні взяли участь 2827 сексуально активних жінок у віці від 18 до 34 років.
Це цікаво: Методом проб і помилок: учені назвали 3 умови, які гарантують жіночий оргазм
Улюблені секс-пози серед жінок
Ясна річ, що хороший секс має починатися зі спекотної або ж ніжної прелюдії. Тут слід звернути увагу на вподобання партнерки. А вже після цього можна сміливо віддаватися пристрасті, поєднуючи тіла. Головне – підібрати правильний ключ. Себто – секс-позу!
- Місіонерська поза. Здавалося б, ця нудна та банальна позиція не може подобатися. Але панянки мають стосовно цього іншу думку. Її обрали 30,9% жінок. І ми не подивовані, адже у місіонерській позі є тісний не лише фізичний, а й зоровий контакт.
- Чоловік позаду. Ця позиція, яку полюбляють представники сильної половини людства, подобається і панянкам. Їй віддали перевагу 27,5% опитаних жінок.
- Вершниця. Ця шалено популярна поза припала до душі 17,9% панянок, які брали участь в опитуванні.
Цікаво, що найменше інтересу в жінок викликала позиція "стоячи". Її назвали улюбленою лише 1,4% опитаних панянок.
Що там у чоловіків? Перше місце дісталось позиції "чоловік позаду" (34%), а от місіонерська поза посіла другу сходинку параду улюблених секс-поз.
Експериментуйте з позиціями, міняйте обстановку та додавайте до інтимних ігор секс-іграшки. Загалом, робіть усе для того, аби ваш секс не був нудним і одноманітним. Кохайтеся, бо ви того варті!
Читайте також: Правило 6 хвилин, яке допоможе покращити сексуальне життя
- 09 липня
-
21:54Один з найпопулярніших відеоплеєрів для Android виявився небезпечним
-
21:33Шалене задоволення: жінки назвали свої найулюбленіші секс-пози
-
21:1510 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:53Студенти Гарварду проти Папуги: хто краще впорався з тестом на пам'ять
-
20:22Birthday Party: Каньє Вест розповів про свою передвиборну кампанію
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:56У Барбадосі придумали, як заохотити туристів: вони пропонують річну візу
-
19:24Не в грошах щастя: учені взялися перевірити популярну приказку
-
19:01Сендвіч Росса та піца Джої: з'явились рецепти улюблених страв із серіалу ДРУЗІ
-
18:54Коли твій кіт – клептоман: жінка показала "улов" свого домашнього улюбленця
-
18:32Водію Ford Focus прийшов штраф за швидкість 703 кілометри на годину: як так сталось?
-
18:15Гороскоп на 10 липня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:48Учені розповіли, чому деякі люди вперто відмовляються носити захисні маски
-
17:18Зекономити не вийде: iPhone 12 з "бідним" комплектом не потішить своєю ціною
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:57Як помилка касира зробила канадця мільйонером: цікава історія
-
16:44Максимум цікавинок! 5 захопливих книг, які не можна пропустити
-
16:22ЗНО з історії України 2020: опубліковані завдання цьогорічного тесту
-
16:12Маски в поміч: у метро Берліна вирішили креативно нагадати про захист від COVID-19
-
15:496 простих звичок, які допоможуть створити ідеальне тіло: поради дієтолога
-
15:21Перший серійний гібрид Lamborghini позбувся даху та став ексклюзивним
-
14:53Флагманський Samsung Galaxy Note20 Ultra показали в роботі: відео
-
14:31Тому Хенксу – 64 роки: 7 головних ролей легендарного актора
-
14:17Найкращі в українській музиці: оголошені переможці премії YUNA 2020
-
13:46Мерайя Кері згадала, як намагалася розбити пляшку силою голосу: відео
- 09 липня
-
21:33Шалене задоволення: жінки назвали свої найулюбленіші секс-пози
-
19:01Сендвіч Росса та піца Джої: з'явились рецепти улюблених страв із серіалу ДРУЗІ
-
16:44Максимум цікавинок! 5 захопливих книг, які не можна пропустити
-
14:31Тому Хенксу – 64 роки: 7 головних ролей легендарного актора
-
12:00Най, троскотало, фрілка: 15 музичних інструментів, на яких грали українці в давнину
-
10:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 9 липня
-
07:14Погода в Україні 9 липня: де очікуються дощі
-
00:24Динамо – Ворскла: відео голів і огляд фіналу Кубка України 2020
- 08 липня
-
21:32Чек-лист чоловічого здоров'я: приберіть ці 5 чинників, які негативно впливають на потенцію
-
21:15ДИНАМО – ВОРСКЛА ▶ дивитись онлайн фінал Кубка України 2020
-
17:5010 голлівудських зірок, справжні імена яких стануть для вас відкриттям
-
15:08Відпочинок в Україні: 5 небанальних місць, які зачарують своєю красою
-
13:00ТЕСТ: Перевір, чи склав би ти ЗНО з історії України?
-
11:21Для цих знаків Зодіаку середина літа стане початком нового життя
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 8 липня
-
07:16Погода в Україні 8 липня: послаблення спеки та сильні грози
- 07 липня
-
21:37І сміх, і гріх: порноактори, які стали інтернет-мемами
-
19:32Носач, квока, риба-крапля: ТОП 10 тварин, яких ви не бачили, а тепер не зможете забути
-
17:14А тепер усе інакше: O.Torvald драйвово переспівали український хіт 90-х
-
14:12Рейтинг смартфонів, які найвигідніше купувати на вторинному ринку
-
13:17Українці можуть подорожувати в 23 країни світу: список та умови в'їзду
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 7 липня
-
07:13Погода в Україні 7 липня: у які області прийде похолодання
- 06 липня
-
20:15Як бути успішним на роботі і залишатися собою
-
18:41Холодні і смачні: кавові коктейлі, які ідеально пити влітку