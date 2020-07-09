Шалене задоволення: жінки назвали свої найулюбленіші секс-пози

Якщо ви хочете, аби ваш секс не був одноманітним – використовуйте різні пози. Тут ми вам Америку не відкрили. Втім, є низка позицій, які надзвичайно подобаються панянкам. Саме їх ми й рекомендуємо використовувати частіше. Але без фанатизму!

Марка презервативів Skyn ​​Condoms вирішила з'ясувати, якими є сексуальні вподобання. Причому вивчалися і жінки, і чоловіки. Ми, звичайно ж, більше уваги присвятимо представницям прекрасної половини людства. Загалом в опитуванні взяли участь 2827 сексуально активних жінок у віці від 18 до 34 років.

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Улюблені секс-пози серед жінок

Ясна річ, що хороший секс має починатися зі спекотної або ж ніжної прелюдії. Тут слід звернути увагу на вподобання партнерки. А вже після цього можна сміливо віддаватися пристрасті, поєднуючи тіла. Головне – підібрати правильний ключ. Себто – секс-позу!

Місіонерська поза . Здавалося б, ця нудна та банальна позиція не може подобатися. Але панянки мають стосовно цього іншу думку. Її обрали 30,9% жінок. І ми не подивовані, адже у місіонерській позі є тісний не лише фізичний, а й зоровий контакт.

. Здавалося б, ця нудна та банальна позиція не може подобатися. Але панянки мають стосовно цього іншу думку. Її обрали 30,9% жінок. І ми не подивовані, адже у місіонерській позі є тісний не лише фізичний, а й зоровий контакт. Чоловік позаду . Ця позиція, яку полюбляють представники сильної половини людства, подобається і панянкам. Їй віддали перевагу 27,5% опитаних жінок.

. Ця позиція, яку полюбляють представники сильної половини людства, подобається і панянкам. Їй віддали перевагу 27,5% опитаних жінок. Вершниця. Ця шалено популярна поза припала до душі 17,9% панянок, які брали участь в опитуванні.

Цікаво, що найменше інтересу в жінок викликала позиція "стоячи". Її назвали улюбленою лише 1,4% опитаних панянок.

Ці секс-пози подобаються жінкам найбільше

Що там у чоловіків? Перше місце дісталось позиції "чоловік позаду" (34%), а от місіонерська поза посіла другу сходинку параду улюблених секс-поз.

Експериментуйте з позиціями, міняйте обстановку та додавайте до інтимних ігор секс-іграшки. Загалом, робіть усе для того, аби ваш секс не був нудним і одноманітним. Кохайтеся, бо ви того варті!

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