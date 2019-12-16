У цих країнах громадянство можна купити: ціна питання

Країни, що продають своє громадянство, прагнуть залучити багатих іноземних інвесторів для пожвавлення місцевої економіки. Розповідаємо вам про країни, в яких фізичні особи можуть придбати собі другий паспорт за допомогою програми Громадянство через інвестиції (CIP).

Кіпр. Отримання кіпрського громадянства займає всього 56 днів і вимагає вкладення 2 млн євро у нерухомість, державні облігації, банківський депозит у кіпрському банку або інвестиції в нову компанію. Кандидати також повинні мати будинок на Кіпрі вартістю щонайменше 500 000 євро.

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Отримати громадянство Кіпру обійдеться в чималу копієчку

Мальта. Мальтійське громадянство вимагає державного пожертвування у розмірі 650 000 євро; інвестиції у розмірі 150 000 євро у державні облігації Мальти на п'ять років; і покупку будинку на головному острові вартістю не менше 350 000 євро. Або ви можете на п'ять років орендувати нерухомість щонайменше за 16 000 євро на рік.

Молдова. Щоб стати громадянином Молдови за новою програмою, необхідно пожертвувати 100 000 євро державі або інвестувати 250 000 євро у затверджену нерухомість.

Туреччина. Туреччина запустила аналогічну схему у 2017 році – охочим потрібно інвестувати турецьку ліру в еквіваленті 250 тисяч доларів у нерухомість і зберегти її за собою протягом трьох років.

За межами Європи. Схожі умови отримання громадянства працюють також у Сент-Кітс і Невіс, Домініці, Гренаді, Антигуа і Барбуда, Сент-Люсіе і Вануату.

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