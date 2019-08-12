У цифрових дзеркалках знайшли серйозну уразливість

Віруси-шифрувальники, які вимагають викуп за доступ до зашифрованих даних, стали однією з найнебезпечніших загроз для комп'ютерних систем. Як виявилося, жертвою таких злодіїв можуть стати не тільки комп'ютери, але і сучасні цифрові камери.

Такий висновок зробили фахівці у сфері інформаційної безпеки. Стандартизований протокол передачі зображень є ідеальним методом для доставлення шкідливих програм: він не проходить перевірку автентичності і може використовуватися як з бездротовим з'єднанням Wi-Fi, так і з підключенням через USB.

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Дослідники стверджують, що камери можуть бути ласою мішенню для хакерів: вони містять особисті зображення, які більшість людей, ймовірно, захочуть відновити. При реальній атаці вимагачів хакер, як правило, хоче невелику суму в обмін на ключ, який розшифровує файли. Люди, зазвичай, погоджуються заплатити невелику суму, щоб відновити свої фотографії і відео, які існують в єдиному екземплярі.

Дослідник, який знайшов цю уразливість, каже, що він працював тільки з пристроєм Canon. Однак вважає, що через особливості протоколу камери інших виробників теж можуть бути уразливі, проте це багато в чому залежить від їх відповідної реалізації.

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