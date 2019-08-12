Найкраща гра PlayStation 3 з'явилася на смартфонах

Популярна гра Journey, яка завоювала величезну популярність на ігровій приставці PlayStation 3, тепер стала доступна на смартфонах. Journey володіє титулом "Гра року" на PlayStation 3, і довгий час була доступна тільки на цій платформі, а пізніше була перенесена на PlayStation 4.

В Journey гравець займається медитативним рухом в сторону дуже високої гори, пробираючись через безкрайню пустелю. На своєму шляху гравець зустрічає інших гравців, але ніяких способів для взаємодії з ними не передбачено. Це одна з тих ігор, в яку можна грати і насолоджуватися візуальним стилем.

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На момент свого виходу на PlayStation 3 гра перемогла в кількох номінаціях на британській кінопремії BAFTA, а також була номінована на "Греммі" за візуальний та музичний супровід.

Journey доступна тільки на мобільній платформі iOS, тобто скачати її можуть лише власники iPhone і iPad в App Store (гра коштує 125 грн, а займає 1,1 ГБ).

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