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Ілон Маск розповів, що стартап від Google загрожує всьому людству

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Маск побоюється розвиток штучного інтелекту - фото 1
Маск побоюється розвиток штучного інтелекту / gettyimages

Винахідник і підприємець Ілон Маск вважає штучний інтелект найбільшою небезпекою для людства. При цьому максимально загрожує, на думку засновника Tesla і SpaceX, саме стартап Google DeepMind.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю The New York Times, порівнявши розробку з сюжетом фільму "Військові ігри", в якому штучний інтелект розв'язує ядерну війну.

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Суть штучного інтелекту, який створює Google, полягає у знищенні людей у ​​всіх іграх, – заявив Маск.

Також він додав, що люди надто недооцінюють розробки майбутнього.

Помилка розумних людей полягає в тому, що вони не беруть до уваги те, що комп'ютер може виявитися не менш розумним, ніж вони, – каже Маск. – Це гординя і очевидна помилка.

Раніше Маск уже попереджав усіх про небезпеку штучного інтелекту. Виступаючи в Массачусетському технологічному інституті ще у 2014 році, він буквально порівнював ШІ з демоном: "Використовуючи штучний інтелект, ми викликаємо демона. У всіх історіях про хлопця з пентаграмою і святою водою цей хлопець впевнений, що зможе контролювати демона. Але поки у нього нічого не виходило".

Маск також розповів, що вперше задумався про шкоду штучного інтелекту, коли працював над комп'ютером для автомобілів Tesla. Він вважає, що за 5 років машини можуть перевершити людину, і ситуація стане нестабільною, якщо надати штучному інтелекту повну свободу.

При цьому Маск перебуває у хороших відносинах зі співзасновником Google Ларрі Пейджем і засновником DeepMind Демісом Хассабісом. Він також став одним з перших інвесторів Google DeepMind і з самого початку стежить за розвитком проєкту.

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