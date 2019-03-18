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У Чорногорії колишню в'язницю переобладнають на готель

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Колишня в'язниця в Чорногорії перетвориться на курорт - фото 1
Колишня в'язниця в Чорногорії перетвориться на курорт / Daily Mail

Острів-фортеця Мамула, де під час Другої світової війни ув'язнених катували та морили голодом, до 2021 року має перетворитися на п'ятизірковий готель.

У розташованій на острові Ластовиця фортеці колись перебували понад 2 тисячі ув'язнених. Близько 130 з них були вбиті або померли від голоду. Після закінчення війни фортеця була закинута, але регулярно продовжувала привертати до себе увагу туристів.

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Проект, який передбачає перетворення острова на 5-зірковий готель, розроблявся ще з 2016 року і регулярно викликав заперечення родичів тих, хто колись загинув на цьому острові, а також захисників історичної спадщини.

У результаті історична цінність острова буде збережена – в готелі створять музей-галерею, присвячену трагічним подіям. Крім цього на острові будуть зберігати всю місцеву рослинність, а також існуючі водосховища і свердловини.

У сам же готель інвестують близько 15 мільйонів євро, які підуть на створення курорту з пляжним клубом, центром водних видів спорту, ресторанами, баром, спа-центром, басейнами та причалом для яхт.

Запланована кількість номерів – 33. Передбачається, що для публіки острівний курорт відкриють вже у 2021 році.

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Джерело: thesun
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