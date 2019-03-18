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Ісландія втрачає туристів через Google Maps

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Мери ісландських містечок скаржаться на карти від Google - фото 1
Мери ісландських містечок скаржаться на карти від Google

Мери Болунгарвіка і Ісафіордюра відправили скаргу у Google. Чиновників обурило те, що на супутникових знімках ці ісландські міста виглядають як вічна мерзлота. Саме це й стало причиною того, що сюди не навідуються туристи.

Йон Палл Хрейнссон, мер Болунгарвіка, сказав, що фото його рибальського села на півострові Вестфірдір, яке круглий рік покрите снігом, "діє йому на нерви". У своєму пості на Facebook він написав, що, хоча на півострові "часто йде сніг", це триває не постійно, а таке зображення у Google Картах може відлякати потенційних відвідувачів.

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"Я уявляю собі мільйони людей, які захочуть відвідати Вестфірдір, а потім подивляться на карту і побачать, що там немає нічого, крім снігу", – написав Хрейнссон.

Мер Болунгарвіка пообіцяв не здаватися і щодня залишати коментарі на сайті Google. Але він не самотній у своїй справі. У Гудмундура Гуннарссона, мера Ісафіордюра, аналогічні претензії.

Мери містечок скаржаться на хибні дані з Google Карт - фото 315173
Мери містечок скаржаться на хибні дані з Google Карт

"Ми нічого не маємо проти снігу... але це не та картина, яку ми спостерігаємо день у день", – каже Гуннарссон.
Мер стверджує, що якщо Ісафіордюр збільшити на Google Street View, то виявиться, що місто осяяне сонячним світлом, натомість на супутниковому знімку він, як і раніше, покритий снігом.

Це не перший випадок, коли Гуннарссон бореться з інтернет-ресурсами. Нещодавно він попросив "Вікіпедію" внести зміни в статтю про себе, де було написано, що він є батьком співачки Bjork. Її батька також звуть Гудмундур Гуннарссон, але це зовсім інша людина.

Вестфірдір стає все більш популярним серед туристів завдяки своїй красі, ізоляції та великій кількості птахів.

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Джерело: telegraph
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