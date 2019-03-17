Названі найкращі та найгірші міста для життя

Відень займає першу сходинку в рейтингу десятий рік поспіль / SVIT.AERO

Відень визнано найкращим в світі містом за якістю життя. Столиця Австрії займає першу сходинку в рейтингу десятий рік поспіль.

У новому рейтингу міжнародної консалтингової компанії Mercer домінує Європа: серед першої двадцятки кращих місць для проживання 13 європейських міст.

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Крім Відня, до ТОП-10 увійшли Цюріх (Швейцарія), Ванкувер (Канада), Мюнхен (Німеччина), Окленд (Нова Зеландія), Дюссельдорф (Німеччина), Франкфурт (Німеччина), Копенгаген (Данія), Женева (Швейцарія) і Базель (Швейцарія).

Щорічний індекс Mercer оцінює 231 місто за такими критеріями, як політична стабільність, злочинність, особисті свободи, охорону здоров'я, освіту, житло, відпочинок і громадський транспорт. Якщо говорити про окремі категорії, найбезпечнішим містом визнаний Люксембург.

Люксембург

Найгіршим містом за якістю життя названо Багдад (Ірак). Трохи краще справи йдуть в Бангі (Центральноафриканська Республіка), Сані (Ємен), Порт-о-Пренсі (Гаїті), Хартумі (Судан), Нджамені (Чад), Дамаску (Сирія), Браззавілі (Конго), Кіншасі (Демократична Республіка Конго ) і Конакрі (Гвінея).

Багдад

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