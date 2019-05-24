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У Чорногорії будуть штрафувати туристів, і ось чому

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У Будві туристів штрафуватимуть за невідповідний вигляд - фото 1
У Будві туристів штрафуватимуть за невідповідний вигляд

Влада Будви, популярного курорту в Чорногорії, вирішила ввести правила зовнішнього вигляду та поведінки в громадських місцях. Якщо туристи не будуть їх дотримуватися, на них чекають чималі штрафи!

Влада Будви запропонувала жителям міста взяти участь у розробці правил поведінки для більш зручного функціонування публічного простору.

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Громадянам пропонують орієнтуватися на досвід курортних міст сусідніх країн. Як приклад наводиться можливість введення штрафу в 500 євро за прогулянки містом з оголеним торсом, 600 євро – за появу на вулицях в купальному костюмі, 700 євро – за розпивання напоїв і вживання їжі в громадських місцях.

Світити голим торсом можна буде лише на пляжі - фото 329796

Нові правила повинні регулювати й інші сфери життя в місті: паркування, сортування сміття, забудову, гучну музику і т.п.

Громадські обговорення нових правил триватимуть два місяці. Після цього буде підготовлено відповідний проект.

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Джерело: rtvbudva
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