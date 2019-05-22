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Названо найкращий туристичний напрямок Європи на літо 2019 року

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Гайда у мандри! - фото 1
Гайда у мандри!

Якщо ви плануєте відпустку, то ми рекомендуємо звернути увагу на рейтинг найкращих місць за версією Lonely Planet. Першу сходинку в ньому очолює гірський хребет Високі Татри у Словаччині. Саме туди рекомендують вибратися влітку 2019 року.

Описаний видавцем путівника як "міфічний пейзаж вигнутих вершин і водоспадів" хребет Високі Татри, де все ще живуть бурі ведмеді, пропонує мандрівникові багато захоплюючих активностей. Тут можна відправитися в похід, покататися на човні льодовиковим озером Штрбське Плесо і пізнати традиційну гостинність високогірних хатин.

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На другому місці – іспанська столиця Мадрид, перед якою туристи найчастіше віддають перевагу Барселоні, а на третьому – новий туристичний маршрут під назвою Арктичний береговий шлях (Arctic Coast Way) в Ісландії. Він являє собою близько 900 кілометрів доріг, що з'єднують 21 село. Урочисте відкриття призначене на 8 червня.

Названо найкращий туристичний напрямок Європи на літо 2019 року - фото 329431

Як сказав віце-президент Lonely Planet Том Хол: "Список Lonely Planet Best in Europe 2019 демонструє європейські турнапрямки, поїздку в які варто запланувати прямо зараз".

До вашої уваги перша десятка:

Високі Татри, Словаччина

Названо найкращий туристичний напрямок Європи на літо 2019 року - фото 329436
Мадрид, Іспанія

Названо найкращий туристичний напрямок Європи на літо 2019 року - фото 329426
Арктичний береговий шлях, Ісландія

Названо найкращий туристичний напрямок Європи на літо 2019 року - фото 329432
Герцеговина, Боснія і Герцеговина

Названо найкращий туристичний напрямок Європи на літо 2019 року - фото 329428
Барі, Італія

Названо найкращий туристичний напрямок Європи на літо 2019 року - фото 329433
Шетландские острова, Шотландія

Названо найкращий туристичний напрямок Європи на літо 2019 року - фото 329435
Ліон, Франція

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Ліхтенштейн

Названо найкращий туристичний напрямок Європи на літо 2019 року - фото 329427
Веве, Швейцарія

Названо найкращий туристичний напрямок Європи на літо 2019 року - фото 329434
Істрія, Хорватія

Названо найкращий туристичний напрямок Європи на літо 2019 року - фото 329429

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Джерело: Independent
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