Названо найкращий туристичний напрямок Європи на літо 2019 року

Якщо ви плануєте відпустку, то ми рекомендуємо звернути увагу на рейтинг найкращих місць за версією Lonely Planet. Першу сходинку в ньому очолює гірський хребет Високі Татри у Словаччині. Саме туди рекомендують вибратися влітку 2019 року.

Описаний видавцем путівника як "міфічний пейзаж вигнутих вершин і водоспадів" хребет Високі Татри, де все ще живуть бурі ведмеді, пропонує мандрівникові багато захоплюючих активностей. Тут можна відправитися в похід, покататися на човні льодовиковим озером Штрбське Плесо і пізнати традиційну гостинність високогірних хатин.

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На другому місці – іспанська столиця Мадрид, перед якою туристи найчастіше віддають перевагу Барселоні, а на третьому – новий туристичний маршрут під назвою Арктичний береговий шлях (Arctic Coast Way) в Ісландії. Він являє собою близько 900 кілометрів доріг, що з'єднують 21 село. Урочисте відкриття призначене на 8 червня.

Як сказав віце-президент Lonely Planet Том Хол: "Список Lonely Planet Best in Europe 2019 демонструє європейські турнапрямки, поїздку в які варто запланувати прямо зараз".

До вашої уваги перша десятка:

Високі Татри, Словаччина



Мадрид, Іспанія



Арктичний береговий шлях, Ісландія



Герцеговина, Боснія і Герцеговина



Барі, Італія



Шетландские острова, Шотландія



Ліон, Франція



Ліхтенштейн



Веве, Швейцарія



Істрія, Хорватія

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