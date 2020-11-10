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У Чорнобильському заповіднику показали хижого птаха, який є ворогом рептилій: фото
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У Чорнобильському заповіднику показали на фото рідкісну птицю, що є природним ворогом плазунів. Це хижий птах змієїд. І на території природної зони гніздиться лише 4-6 пар.
Як відомо, з півдня змієїди повертаються в гніздові ділянки в кінці березня. Гнізда влаштовують на верхівках або бічних гілках сосни.
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"Змієїд – чималий за розміром птах. А ось гнізда він робить досить невеликі. Тому, коли самка насиджує єдине яйце, з гнізда стирчить її хвіст. Під час полювання дорослі птахи відлітають від гнізда на відстань до 30 км! Харчуються зміями і ящірками. Але під час похолодання, коли рептилії зникають, може полювати і на дрібних мишоподібних гризунів", – розповіли співробітники заповідника.
А коли птах піймає змію, ковтає її цілком. Якщо жертва птаха великих розмірів, можна бачити, як з дзьоба змієїда стирчить хвіст рептилії. Пташеня також ковтає змію цілком.
"Пташенята починають залишати гнізда тільки в середині серпня. Але ще до середини вересня вони тримаються на гніздовий території під опікою батьків. Почавши самостійне життя, молоді птахи мігрують в Африку, де і проводять довгу зимівлю", – додали в описі рідкісного птаха.
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