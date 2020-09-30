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У Чорнобильській зоні з'явився перший веломаршрут

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Перший веломаршрут у Чорнобилі - фото 1
Перший веломаршрут у Чорнобилі / Facebook

У Чорнобильській зоні відчуження з'явився перший веломаршрут, що допоможе ще більше розвинути туристичний потенціал місцевості. У Державному агентстві України з управління зоною відчуження відзначили, що ініціатива була розроблена і затверджена в рамках проєкту "Магніти України: Чорнобиль".

Глава агентства Максим Шевчук висловив надію, що веломаршрут дозволить відвідувачам зони відчуження побачити унікальний світ Чорнобильського заповідника. Також велотуристи зможуть зупинитися у колишніх населених пунктах, які багато років привертають відвідувачів своєю самобутністю.

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Такі маршрути для велосипедистів розробляли спільно з представниками спортивного і туристичної велоспільноти України, щоб зафіксувати всі функціональні і топографічні особливості Зони відчуження.

Маршрут пролягає від КПП "Зелений мис" через села Куповате, Новосілки, Оташів і Плютовище. Загальна протяжність – понад 45 кілометрів.

"Кожна група буде забезпечена двома супроводжуючими, а на час облаштування маршруту буде доступний технічний транспорт, який зможе забезпечити підтримку учасників маршруту", – розповів помічник директора ДП "ЦОТІЗ" Кирило Гарник.

Відзначається, що на всіх цих веломаршрутів провели радіаційно-дозиметричний контроль, і контрольні рівні можливого опромінення гарантовано не будуть перевищені.

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