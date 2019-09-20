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Фотограф показав нових мешканців зони Чорнобильської АЕС: фото

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Борсуки поселилися у Чорнобилі - фото 1
Борсуки поселилися у Чорнобилі / uk.zoo-club

Уже ні для кого не секрет, що зона відчуження стала домівкою для багатьох диких тварин. І недавно співробітники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника в одному з будинків знайшли сліди нових мешканців Чорнобиля.

Працівники розповіли, що коли вони проводили чергову експедицію, то помітили біля одного з покинутих будинків гори піску. Зайшовши в середину приміщення, співробітники побачили дивовижну картину: на підлозі були просто гори піску, які борсуки вирили з-під фундаменту.

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Фотограф показав нових мешканців зони Чорнобильської АЕС: фото - фото 356245
Фотограф показав нових мешканців зони Чорнобильської АЕС: фото - фото 356244

Борсуки – досить обережні тварини, і вдень їх можна побачити вкрай рідко, через те, що більшу частину свого часу вони проводять під землею. І тільки вночі вони виходять зі свого підземелля.

Нора може бути глибиною до 4 метрів. А довжина коридорів і розгалужень досягає декількох метрів. Вириті ними коридори приводять до камер, де зберігається їжа, а також до місць відпочинку борсуків і вигодовування потомства. Таких камер буває кілька десятків. А кількість входів-виходів досягає сотні. Лабіринти з тунелів, камер і входів можуть мати два і навіть три яруси. Борсуки охайні тварини і ретельно стежать за своєю гігієною, постійно змінюючи підстилку в гнізді, яка складається з листя, трави і моху.

Міста під землею, які створюють борсуки, можуть існувати багато років і якщо з якоїсь причини борсук залишає своє житло, то його займають лисиці, тхори або куниці.

Фотограф показав нових мешканців зони Чорнобильської АЕС: фото - фото 356246

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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