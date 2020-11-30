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У Чорнобильській зоні відчуження оселилися хижі боривітри: фото

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У Чорнобильській зоні відчуження оселилися хижі боривітри: фото - фото 1

На території Прип'яті та в інших районах Зони відчуження оселилися хижі птахи – боривітри. У Чорнобилі постійно живуть 6-8 пар цього виду сокола, а всього на території заповідника гніздяться близько 70 пар.

Як повідомляється, цей хижий птах гніздиться тільки у різних спорудах – мостах, фермах, багатоповерхових будинках. Харчуються вони дрібними гризунами, ящірками, іноді полюють на дрібних птахів і великих комах.

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"Звичайний боривітер – поширений гніздовий птах відкритих біотопів Чорнобильського заповідника. Саме тут помічена його найбільша гніздова популяція на українському Поліссі", – йдеться в повідомленні.

Працівники заповідника також додали, що у жовтні останні птахи залишають Заповідник і відправляються в південні регіони, де й зимують. Повертаються у Зону відчуження в другій половині березня.

У Чорнобильській зоні відчуження оселилися хижі боривітри: фото - фото 437193

У Чорнобильській зоні відчуження оселилися хижі боривітри: фото - фото 437194

У Чорнобильській зоні відчуження оселилися хижі боривітри: фото - фото 437195

У Чорнобильській зоні відчуження оселилися хижі боривітри: фото - фото 437196

У Чорнобильській зоні відчуження оселилися хижі боривітри: фото - фото 437197

У Чорнобильській зоні відчуження оселилися хижі боривітри: фото - фото 437198

У Чорнобильській зоні відчуження оселилися хижі боривітри: фото - фото 437199

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Джерело: facebook
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