Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

У Чорнобилі зняли великих копитних тварин: вони неймовірні

  • 18
Зона відчуження - фото 1
Зона відчуження / greenbelarus

На "мушку" фотографам в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику потрапили найбільші мешканці зони відчуження ЧАЕС – коні Пржевальського і лосі.

Ефектні знімки тварин опублікувало в Facebook Державне агентство України з управління зоною відчуження.

І ще: Фотограф показав нових мешканців зони Чорнобильської АЕС: фото

Можливо, не по-зимовому тепле сонце трохи підбадьорило жителів зони відчуження, і вони неквапливо прогулюються лісовими стежками, майже не лякаючись фотографів. Одному з фотомайстрів вдалося зняти невеликий табун коней Пржевальського, які пощипували залишки зеленої трави.

А на лісовій дорозі вченим, що працюють в заповіднику, попалася пара неляканих лосів. Тварини майже не звернули уваги на людей і навіть охоче позували на камеру.

У Чорнобилі зняли великих копитних тварин: вони неймовірні - фото 376824

У Чорнобилі зняли великих копитних тварин: вони неймовірні - фото 376825

У Чорнобилі зняли великих копитних тварин: вони неймовірні - фото 376826

У Чорнобилі зняли великих копитних тварин: вони неймовірні - фото 376827

Читайте також: Пятов запрошує до Чорнобиля: голкіпер став героєм мультсеріалу The Champions

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Радіо Максимум рекомендує: ТОП флагманських смартфонів 2019 року
  • 25 грудня, 19:52
  • 733
ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш 2019 рік
  • 25 грудня, 12:15
  • 590
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1975618
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне