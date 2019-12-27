У Чорнобилі зняли великих копитних тварин: вони неймовірні

На "мушку" фотографам в Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику потрапили найбільші мешканці зони відчуження ЧАЕС – коні Пржевальського і лосі.

Ефектні знімки тварин опублікувало в Facebook Державне агентство України з управління зоною відчуження.

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Можливо, не по-зимовому тепле сонце трохи підбадьорило жителів зони відчуження, і вони неквапливо прогулюються лісовими стежками, майже не лякаючись фотографів. Одному з фотомайстрів вдалося зняти невеликий табун коней Пржевальського, які пощипували залишки зеленої трави.

А на лісовій дорозі вченим, що працюють в заповіднику, попалася пара неляканих лосів. Тварини майже не звернули уваги на людей і навіть охоче позували на камеру.

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