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У Чорнобилі життя триває: у мережі показали свіже фото диких тварин заповідника

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У Чорнобилі життя триває: у мережі показали свіже фото диких тварин заповідника - фото 1

Чорнобильський заповідник – домівка багатьох видів диких тварин. І на цей раз у кадр потрапило двійко кабанів.

Так, попри війну, у природному заповіднику Чорнобильської зони вирує життя. Як доказ цьому – новий знімок пари диких кабанів, який зявився у Facebook. На кадрі видно, як тварини біжать дорогою.

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Понеділок. Вибираємо шлях і рухаємося вперед, – йдеться у підписі фото.

У Чорнобилі життя триває: у мережі показали свіже фото диких тварин заповідника - фото 509275

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