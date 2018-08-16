Британська група зняла кліп у Чорнобилі: відео

Музиканти записали ролик до своєї пісні в зоні відчуження недалеко від саркофагу ЧАЕС.

Британська популярна група Suede створила кліп до синглу "Life Is Golden". Відео з'явилося на офіційному YouTube-каналі музикантів.

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Кліп британці знімали в українському місті-примарі Прип'яті. Зйомки проходили зовсім поруч з Чорнобильською атомною електростанцією.

Режисер ролика Майк Крісті говорить, що справа не тільки в катастрофі, яка забрала багато життів. У кліпі йдеться також про силу життя в природі там, звідки пішли люди.

Ролик за день набрав трохи більше 21 тисячі переглядів. Самі музиканти в кліпі не з'являються. Ролик знятий за допомогою пілотованого дрона.

Пісня "Life Is Golden" стане однією з треків восьмого альбому Suede під назвою "The Blue Hour". Презентація платівки має відбутися 21 вересня.

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