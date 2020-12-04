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У Чорнобилі вперше помітили рідкісного птаха, голос якого схожий на людський

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Гагара чорношия оселилася у Чорнобилі - фото 1
Гагара чорношия оселилася у Чорнобилі / wikiwand

У Чорнобильській зоні відчуження біля атомної електростанції вперше помітили рідкісну для України – гагару чорношию. Про це розповів науковий співробітник Чорнобильського біосферного радіаційно-екологічного заповідника Сергій Домашевський на своїй сторінці у Facebook.

Список птахів Чорнобильського заповідника поповнився ще одним – новим видом, адже раніше гагару чорношию тут жодного разу не реєстрували. Птаха вдалося сфотографувати Сергію Домашевському у момент кружляння над поверхнею ставу-охолоджувача біля ЧАЕС.

І ще: У Чорнобильській зоні відчуження оселилися хижі боривітри: фото

Як пояснюють орнітологи, сезонні міграції гагари чорношиєї вивчені недостатньо. На чорноморські зимівлі вони летять через центральні області європейської частини і України.

Характерна особливість цього птаха – їхній дуже специфічний голос, який за тембром може нагадувати стогін людини або виття вовка, а то й хрипке каркання ворони одночасно з гусячим гоготанням. Такі крики вони видають під час своїх "весільних пісень", під час польоту і тоді, коли чують небезпеку.

Послухайте, як звучить гагара шорношия:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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