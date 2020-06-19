У Чорнобилі показали незвичайних пташенят рідкісного птаха: фото

У Чорнобильській зоні відчуження гніздиться дуже красивий птах, який є родичем знайомого всім нам міського голуба. Це припутень – дикий голуб, який трохи більший за звичайного голуба.

Птах перебуває під охороною Бернської конвенції та директиви Європейського союзу про захист диких птахів, але в Україні полювання на нього дозволена. А ось в Чорнобильському заповіднику дикий голуб почувається вільно, плодиться і розмножується, попри недавній сильні пожежі.

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Припутень – найбільший птах із сімейства голубиних в Україні. Доросла особина виростає до 40-50 сантиметрів в довжину.

На сторінці Чорнобильського радіаційно-екологічний біосферного заповідника у Facebook з'явилися фото гнізда припутня, в якому їжі чекають пташенята. Виглядає молодше покоління цього птаха досить дивно і дивакувато – з великим дзьобом і чорно-жовтим пухом.

"В гнізді – двоє пташенят, що природно для цього виду птахів. З огляду на час – друга кладка. Перша кладка, очевидно, була втрачена. У дикій природі з яйцями пернатих або маленькими пташенятами може статися, що завгодно: дикі звірі, стихійне лихо, загибель батьків. Якщо все складеться добре – через кілька тижнів голуб'ята вилетять з гнізда", – йдеться у дописі.

Дикі голуби

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