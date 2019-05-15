У Чорнобилі намалюють яскравий мурал: ескізи

У мережі опублікували ескізи муралей, один з яких з'явиться на стіні машинного залу Чорнобильської АЕС. Голосування за найкращу роботу проходить у Facebook.

Переможця вибере журі, а позначки "Подобається" або позитивні коментарі дадуть додаткові бали учасникам, пише прес-служба АЕС.

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Так, найбільше позитивних оцінок – 2,4 тисячі лайків набрала робота Миколи Трипільського. На ескізі зображений комік Джордж Карлін, якому належить фраза "З планетою все в порядку. Це людям кришка!". На другому місці – робота Валерія Коршунова "Погляд у майбутнє", вона набрала 1,3 тисячі відміток "Подобається".

Результати голосування та конкурсу в цілому стануть відомі 31 травня.

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