У Чорнобилі на фото потрапили унікальні тварини

У Чорнобильській зоні відчуження помітили унікальних птахів, які залишилися на території нашої країни лише у двох географічних регіонах. Новими знімками порадували фотографи Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

Як відомо, у Чорнобильській зоні відчуження мешкає чимало диких тварин, після того, як цю місцевість покинули люди. Рідкісні птахи не стали вийнятком.

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Так, самки тетерука безстрашно позували камерам. Працівникам заповідника вдалося сфотографувати кілька дорослих птахів на прогулянці, а також тих, хто сидить на деревах. Але птахи, які відрізняються більшим розміром і дуже яскравим оперенням, в кадр не потрапили.

"Тетеруки. Дівчата на прогулянці", – підписані яскраві знімки.

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