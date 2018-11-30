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2019 рік якої тварини за Східним гороскопом: опис і характеристика
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На зміну Собаці, який був з нами у році, що минає, приходить Свиня. Розповідаємо, чого варто чекати від цієї тварини і яким буде 2019 рік за Східним гороскопом.
Китайський зодіак визначається за місячним календарем, з настанням Китайського Нового Року. І щороку дата свята змінюється: Новий Рік у Китаї наступає в період між 21 січня і 20 лютого.
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Так, на зміну вірному і доброму Собаці у новому 2019 році 5 лютого прийде не менше добра Свиня, в тому ж Жовтому Земляному кольорі. Цікаво, що Свиня – останній знак в 12-річному циклі китайського зодіаку.
2019 рік Свині – характеристика знаку
Народжені у рік Свині відрізняються ретельністю, співчуттям і щедрістю. Коли вони ставлять перед собою мету, то вміють зосередитися і спрямувати всю свою енергію на її досягнення. І хоча Свиня рідко звертається за допомогою, тим не менш, ті, хто народилися під цим знаком не відмовляються допомогти іншим. Вони ніколи не підозрюють обману, тому їх легко обдурити.
Роки Свині. Шукай свій рік:
... 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 року, 2007, 2019, 2031...
У важких ситуаціях Свиня залишається спокійною і не впадає в паніку. Все залежить від того, наскільки серйозні проблеми, які народилися під знаком Свині підійдуть до їхнього вирішення виважено, з усією обережністю. Сильно розвинуте почуття відповідальності допомагає Свині доводити почату справу до кінця.
Отож, серед позитивних рис характеру відзначаються: самовідданість, наявність ерудиції і таланту, щедрість, щирість, гостинність, добродіяння.
Негативні риси характеру: запальні, авторитарні, песимістично налаштовані, іноді показують нечесність по відношенню до інших людей.
Найбільш вдалі професії і заняття для Свині: дослідник, вчений, композитор, будівельник, кухар, начальник відділу кадрів, адміністративний чи державний службовець.
Серед народжених у рік Свині також чимало й знаменитостей. До них належать: Арнольд Шварценегер, Елтон Джон, Альфред Хічкок, Ернест Хемінгуей, Джек Лондон, Вольфганг Амадей Моцарт, Лучіано Паваротті, Генрі Форд, Стівен Спілберг, Вуді Аллен, Хіларі Клінтон та інші.
Як зустрічати 2019 рік Свині
Зустрічати прийдешній 2019 рік Жовтої Земляної Свині найкраще у колі сім'ї або серед найближчих для вас друзів. Кличте в гості друзів, рідних і сусідів – ваша гостинність вам обов'язково зарахується в майбутньому.
Астрологи рекомендують облаштувати будинок до зустрічі Нового року букетами з живих квітів, листя, кущів. Можна створити приголомшливі композиції з глиняними глечиками, дерев'яними виробами, кетягами калини, горобини, з шишками, гілками ялини та сосни. Не забудьте про предмети, які несуть у собі особливе таїнство і витонченість: свічки, боби, каштани, жолуді. Це варто покласти під ялинку і біля каміна. Свиня обожнює їх і проявить сімейству максимальну прихильність.
У чому зустрічати та кольори 2019 року Свині
Щоб символ нового 2019 року залишився задоволений, рекомендується врахувати кілька нехитрих вимог у новорічну ніч. При виборі святкового плаття або костюма слід орієнтуватися, звичайно, на "сонячний", золотий і коричневий кольори, а також зелений. Причому досить обійтися аксесуарами (пояс, бант, капелюшок, краватка, рукавички, сумка) зазначених відтінків. Та й буде чим урізноманітнити сімейний фотоальбом.
Не варто нехтувати і матеріалом – Свиня любить все натуральне. З біжутерії та коштовностей у пріоритеті золото, але вироби з каменів також вітаються.
У 2019 році варто віддати перевагу оливковому, горіховому та лавандовому кольорам – саме вони створюватимуть необхідну гармонію і рівновагу людині.
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