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Колір Нового 2019 року, який буде модний в рік Свині
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Новий 2019 рік пройде під знаком Жовтої Земляної Свині. І ми розмовідаємо про модні кольори, які повинні переважати у прийдешньому році.
Багатьом людям з усього світу цікаво, рік якої тварини за східним гороскопом буде наступним, яка характеристика знаку та як правильно зустрічати Новий рік. Але не менш важливим є і головний колір, який повинен переважати впродовж 2019 року.
До слова: 2019 рік якої тварини за Східним гороскопом: опис і характеристика
Колір 2019 року
Кожен символ – це тварина, наділена певним переліком рис характеру, які і зумовлюють всілякі події та заходи в році. Покровителем прийдешнього 2019 року стане Земляна Свиня. Саме вона буде задавати основний характер цього часу.
Потрібно відзначити, що жовтий колір має двояку природу: з одного боку, він символізує в'янення і завершення якогось процесу, а з іншого – виявляє себе як щось дуже життєрадісне і яскраве і саме останній прояв цього кольору має стати домінуючим у 2019 році. На цей час астрологи покладають великі надії. Згідно з китайським календарем, наступний рік Свині 2019 стане часом великих позитивних змін. Почуття відійдуть на другий план, закінчиться час агресії і переживань, почнеться будівництво нового часу. Для багатьох ці дванадцять місяців стануть дуже позитивними і радісними в багатьох аспектах і напрямках.
Модний колір 2019
У кожному сезоні з'являються свіжі колірні тренди, і не завжди ясно, чому актуальним став той чи інший відтінок рожевого, зеленого, жовтого і так далі. Розробкою колірних тенденцій займаються цілі інститути кольору, які скрупульозно вивчають тенденції, настрої суспільства, закономірності та популярність минулих трендів.
Модна палітра кольорів у 2019 році буде радувати яскравими фарбами і абсолютно несподіваною кількістю гарячих відтінків – мабуть, такої кількості відтінків жовтого і червоного в одній добірці Panyone ще не пропонував. На думку експертів Інституту кольору, це обумовлено бажанням дивитися в майбутнє з надією.
Колірна туманність
Перша актуальна гамма сезону Зима 2019 – це колірна колекція непомітних, пастельних відтінків. Легка туманність, якою оповитий кожен колір, не позбавляє його яскравості та індивідуальності.
Палітра Землі
Модна гамма, натхненна родючими землями – актуальна завжди. Прийдешній 2019 рік очолить Земляна Свиня. Згідно зі східними традиціями, зустрічати цей символ потрібно у відповідних відтінках. Колористи виділили кілька специфічних тонів, що асоціюються з земним достатком, але далеких від звичних коричневого та зеленого кольорів.
Природна розкіш
Ця панель перегукується з попередніми. Тут і данина землі і природи, і знайомі вже квіткові відтінки (Dahlia іPersianRed). З цього набору варто почерпнути симпатичні поєднання, наприклад яскравість перського рожевого з пастельною туманною трояндою (RoseDust), або соковитий сплеск фіолетового (Dahlia) і небесно-блакитного (BlueBird).
Вінтажна палітра
Багаті відтінки, подаровані нам, знову ж таки, матінкою-природою. Природність і натуралізм – стали мотивом основних трендів 2019 року, а значить, і починати його ми будемо саме в землистих, кам'яних і рослинних відтінках.
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