У чому різниця між українською та російською мовами: пізнавальне відео

Відомий блогер-лінгвіст із Канади Поль Йоргенсен у новому відео докладно пояснив різницю між українською та російською мовами, спростувавши при цьому міф про те, що вони майже однакові. Дивіться цікавий ролик!

У своєму YouTube-каналі Langfocus канадець Поль Йоргенсен упродовж 17 хвилин на конкретних прикладах пояснює лексичні, фонетичні, граматичні спорідненості та відмінності між українською та російською мовами.

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Автор зазначає: хибне уявлення про те, ніби мови майже однакові, могло з'явитися завдяки тому, що російська поширена в Україні. І хоча українці здебільшого знають обидві мови, вони дуже відрізняються. Йоргенсен також згадує суржик, який дещо стирає відмінності між ними.

Попри іноді непевне розмежування між двома мовами, літературна українська та літературна російська – безперечно різні, як і повсякденна мова двох народів, – наголошує блогер.

Йоргенсен пояснює історичне походження слов'янських мов від давньої мови Київської Русі та зазначає, що подальша історія монгольських впливів на російську та впливу Великого князівства Литовського на українську та білоруську визначила їхні різні траєкторії розвитку.

Погляньмо на лексику: російська та українська лексично споріднені на 62%. Мене особисто здивувало, наскільки мала ця цифра. Адже лексична спорідненість із польською, словацькою та білоруською мовами в української вища, ніж із російською, – пояснює автор.

Так, українська має 70% однокореневих слів з польською, 66% зі словацькою та 84% лексичної спорідненості з білоруською.

Більше прикладів у відео:

Поль Йоргенсен – лінгвіст канадського походження, який живе в Японії та веде один з найпопулярніших у світі блогів про мови. На його YouTube-канал підписані 780 тисяч користувачів. Відео про українську та російську мови, опубліковане 3 серпня, переглянули вже майже 300 тисяч осіб.

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