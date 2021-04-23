У чому небезпека позмінної роботи для здоров'я

Згідно з останніми дослідженнями, робочий час, що відхиляється від природних біологічних годин людини, пов'язаний з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Йдеться про позмінну роботу.

У дослідженні основна увага приділялася ролі циркадного дисбалансу, який є різницею між соціальними годинами (наприклад, графіком роботи) і індивідуальними біологічним годинником, пише newsyou.

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Лікарі пояснюють: "У всіх нас є внутрішній біологічний годинник, який варіюється у ранкових людей (жайворонки), які відчувають себе бадьорими і продуктивними рано вранці і сонливими ввечері, до пізніх типів (сови), для яких все навпаки. Циркадна неузгодженість виникає, коли є невідповідність між тим, що хоче ваше тіло (наприклад, заснути о 22:00), і тим, що ваші соціальні зобов'язання накладають на вас (наприклад, робота до півночі)".

У дослідженні брав участь 301 робітник, що займається збором вручну на складах роздрібної торгівлі в Португалії. Персонал завжди працював рано вранці (з 6 до 15), пізно ввечері (з 15 до півночі) або в нічну (з 21 до 6 годин) зміну.

Кожен п'ятий (20%) був віднесений до групи високого серцево-судинного ризику. Близько 40% мали нетривалий сон в робочі дні (6 годин або менше). Середня тривалість зміни часових поясів в суспільстві становила майже 2 години. У більшості працівників (59%) тривалість зміни часових поясів становила 2 години або менше, у 33% співробітників 2-4 години, а у 8% 4 години і більше.

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