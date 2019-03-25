У чоботях і капелюсі: відома співачка повністю роздяглась (18+)

Популярна співачка Майлі Сайрус здивувала фанатів новою витівкою, адже поділилась абсолютно відвертим фото з капелюхом та у чобітках. Ця дівчина вміє опинятись у центрі уваги!

26-річна американська поп-співачка та акторка Майлі Сайрус вже встигла запам'ятатись своєю екстравагантністю та любов'ю до ефектної появи на публіці, однак останні кілька років дівчина почала поводитись значно спокійніше.

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Проте це зовсім не відбилось на її фанатах. Тому не дивно, що за Майлі стежать понад 89 мільйонів користувачів в соцмережі Instagram. Там виконавиця ділиться майже всім, що з нею трапляється, не соромлячись ні себе, ні користувачів.

Нещодавно дівчина вирішила креативно привітати всіх з Національним днем цуциків, який щороку відзначають у США. Щоправда, для цього Сайрус повністю роздяглась, залишившись лише у чобітках та капелюсі на лежаку та зі своїм домашнім улюбленцем. Не дивно, що допис зібрав понад 1,4 млн вподобань всього за добу.

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