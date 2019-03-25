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Білявка чи брюнетка: Мадонна розкрила таємницю своєї зачіски

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Мадонна розкрила секрет свого волосся - фото 1
Мадонна розкрила секрет свого волосся / instagram.com/madonna

Відома співачка Мадонна здивувала фанатів новим відео, на якому розсекретила свою зачіску. Тепер зрозуміло, який колір волосся зірка обрала остаточно і чому її можуть не впізнавати фанати.

60-річна американська поп-діва Мадонна не збирається поступатись молоді ні у хітовості, ні у зовнішньому вигляді. Зірка активно виступає на сцені та веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї більш як 13 мільйонів підписників.

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Там Мадонна ділиться не "вилизаними" та ідеальними знімками, а кадрами зі свого життя та виступів, не соромлячись своїх прихильників. Нещодавно співачка все ж вирішила показати, чи залишилась вона в образі білявки, чи повернулась до чорних локонів. Виявилось, що все значно простіше, аніж здавалось: на всіх концертах виконавиця підкорює публіку з ідеальною білявою перукою, а от у звичайному житті таки надала перевагу темному кольору волосся.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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