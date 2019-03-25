У Чилі з'явився дім мрії на березі океану: яскраві фото

Архітектори вирішили звести на побережжі Чилі райське місце для відпочинку від міського ритму. Так з'явився затишний ідеальний дім на пляжі, про який мріють чимало людей.

Архітектурна студія Arquitectos Asociados презентувала будівлю на березі океану, яка ідеально підійде як самотнім, там і сімейним парам з дорослими дітьми. Розміщується це райське містечко у чилійському селищі Качагуа. З вікон відкривається ефектний вид на океан та природу навколо. До того ж, творці попрацювали над тим, щоб споруда не надто вирізнялась серед ландшафтів, тому світлий та мінімалістичний дизайн та інтер'єр лише викликають гармонію.

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Дім має простору терасу, де плити чергуються з піском, що дозволяє ходити по ній босоніж. Також тут є джакузі та шезлонги для того, щоб насолоджуватись сонцем. Сам будинок має вітальню, кухню, їдальню, головну спальні, а також дитячі та гостьові кімнати, у які можна потрапити ззовні, що створює певну відокремленість.

Джерело всіх фото: Aryeh Kornfeld

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