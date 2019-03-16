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Архітектори створили міську ферму посеред Шанхаю: вражаючі фото

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Як виглядає зелений рай посеред Китаю - фото 1
Як виглядає зелений рай посеред Китаю / Yang Min / mintwow, Hu Wenkit / PDOING VISION

У китайському мегаполісі може з'явитись незвичайний район, який поєднує все найкраще від природи та міст. Це варто побачити!

Архітектори зі студії Nikken Sekkei вирішили перевтілити одну із найпопулярніших станцій метро у Шанхаї та спроектували Shanghai Greenland Center. Це комплекс зеленої долини з усім необхідним для сучасних людей.

І ще: Цей аеропорт назвали найкрасивішим в світі ще до його відкриття

Площа міської ферми становить близько 20 тисяч квадратних метрів, тому тут не лише можна працювати, а й відпочивати, ніби й справді на природі.

До того ж, зелений центр є одним з місць, де поєднуються торгівля, офіси, житлові помешкання, а також локації для усамітнення з природою. Виглядає у найкращих традиціях зеленого футуризму:

Архітектори створили міську ферму посеред Шанхаю: вражаючі фото - фото 314742

Архітектори створили міську ферму посеред Шанхаю: вражаючі фото - фото 314743

Архітектори створили міську ферму посеред Шанхаю: вражаючі фото - фото 314744

Архітектори створили міську ферму посеред Шанхаю: вражаючі фото - фото 314745

Архітектори створили міську ферму посеред Шанхаю: вражаючі фото - фото 314746

Архітектори створили міську ферму посеред Шанхаю: вражаючі фото - фото 314747

Архітектори створили міську ферму посеред Шанхаю: вражаючі фото - фото 314748

Архітектори створили міську ферму посеред Шанхаю: вражаючі фото - фото 314749

Архітектори створили міську ферму посеред Шанхаю: вражаючі фото - фото 314750

Архітектори створили міську ферму посеред Шанхаю: вражаючі фото - фото 314751

Архітектори створили міську ферму посеред Шанхаю: вражаючі фото - фото 314752

Архітектори створили міську ферму посеред Шанхаю: вражаючі фото - фото 314753

Архітектори створили міську ферму посеред Шанхаю: вражаючі фото - фото 314754

Архітектори створили міську ферму посеред Шанхаю: вражаючі фото - фото 314755

Архітектори створили міську ферму посеред Шанхаю: вражаючі фото - фото 314756

Архітектори створили міську ферму посеред Шанхаю: вражаючі фото - фото 314757

Архітектори створили міську ферму посеред Шанхаю: вражаючі фото - фото 314758

Архітектори створили міську ферму посеред Шанхаю: вражаючі фото - фото 314759

Джерело всіх фото: Yang Min / mintwow, Hu Wenkit / PDOING VISION

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Джерело: hqroom
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