Архітектори створили міську ферму посеред Шанхаю: вражаючі фото

У китайському мегаполісі може з'явитись незвичайний район, який поєднує все найкраще від природи та міст. Це варто побачити!

Архітектори зі студії Nikken Sekkei вирішили перевтілити одну із найпопулярніших станцій метро у Шанхаї та спроектували Shanghai Greenland Center. Це комплекс зеленої долини з усім необхідним для сучасних людей.

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Площа міської ферми становить близько 20 тисяч квадратних метрів, тому тут не лише можна працювати, а й відпочивати, ніби й справді на природі.

До того ж, зелений центр є одним з місць, де поєднуються торгівля, офіси, житлові помешкання, а також локації для усамітнення з природою. Виглядає у найкращих традиціях зеленого футуризму:

Джерело всіх фото: Yang Min / mintwow, Hu Wenkit / PDOING VISION

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