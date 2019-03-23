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Ми б там жили: у Норвегії продається острів

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Кожен охочий може купити острів у Норвегії - фото 1
Кожен охочий може купити острів у Норвегії / Indie Travel Podcast

Острів Тьярехольмен, площею 4,4 тисячі квадратних метрів, виставлений на продаж. Лісистий острівець розташований у мальовничих фіордах біля південного узбережжя Норвегії.

Покупець острова за 1,7 мільйона фунтів стерлінгів отримує також комфортний двоповерховий будинок у скандинавському стилі, здатний вмістити веселу компанію до 15 осіб.

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У будинку – чотири спальні, лофт, простора кухня і їдальня, кілька ванних кімнат та містка комора. З широких панорамних вікон вітальні відкривається чудовий краєвид на ліс і фіорди.

До найближчих міст Лінгьор, Рісьор і Арендал, де є магазини і кілька відмінних ресторанів, – всього 5 хвилин морем. На материку також безліч розваг: поля для гольфу, велосипедні маршрути, тенісні корти, футбольні поля та центри водних видів спорту.

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Ми б там жили: у Норвегії продається острів - фото 316330

Ми б там жили: у Норвегії продається острів - фото 316331

Ми б там жили: у Норвегії продається острів - фото 316332

А за півтори години їзди від материкової гавані розташований міжнародний аеропорт Крістіансанна.

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Джерело: dailymail
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