У Чилі рибалки виловили гігантський оселедець: його вважають провісником катастроф

Рибалки з чилійського міста Аріка дістали із води майже 5-метрового оселедця. Цю рибу називають провісником катастроф – землетрусів та цунамі.

Біля берегів Чилі рибалки виловили рибу завдовжки 4,9 метра. Згідно з повір'ями, ця морська істота є провісником землетрусів і цунамі, оскільки може виходити на поверхню через рухи тектонічних плит. Також вважається, що той, хто спіймав цю рибу, буде проклятий, пише Lad Bible.

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Майже п'ятиметрову рибину спіймала група рибалок із міста Аріка. Довжина таких істот може досягати 11 метрів, вони живуть у глибокій воді та випливають на поверхню лише у випадках, якщо вони захворіли, вмирають чи розмножуються.

У зв'язку з цим виникають припущення щодо того, що "оселедець" виплив на поверхню на тлі зміни клімату. Хоча ця теорія так і не була науково підтверджена, чилійська влада тепер має розглянути, що саме привело рибу на поверхню.

За даними видання National Geographic, вид виловленого чилійцями оселедця побачити можна рідко, оскільки він живе на глибині близько 1 кілометра. Реальної небезпеки для людини такі риби не становлять, оскільки харчуються крихітним планктоном.

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