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Чи потрібно робити щеплення від сказу, якщо вкусила домашня тварина: відповідь медиків

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Що робити, якщо вкусила домашня тварина - фото 1
Що робити, якщо вкусила домашня тварина / Daniel Hering on Unsplash

В Україні побільшало підтверджених випадків сказу у тварин, тож фахівці вирішили пояснити, коли варто робити щеплення, якщо вас вкусив домашній улюбленець.

У МОЗ продовжують відповідати на важливі та на актуальні запитання українців на своїй офіційній сторінці у фейсбуці. Зважаючи на те, що в Україні збільшилась кількість новин про сказ у тварин, медики підняли тему вакцинації у випадку з укусами домашніх улюбленців.

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Якщо тварина має здоровий вигляд та щеплення від сказу, а у вас є можливість відстежувати її стан до 10 днів, то можна не робити вакцинацію, – пояснює дитячий лікар-інфекціоніст та голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Якщо тварина виглядає хворобливо чи є сумніви, то негайно зверніться до медиків за допомогою!

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Brooke Cagle on Unsplash

У випадку, коли ви розпочали вакцинацію, а тварина, за якою ви спостерігаєте, без проблем пережила 10 днів після укусу, то можна припиняти вакцинацію, – додає медик.

Важливо: ліків проти сказу не існує, а ця хвороба має 100% летальність. Тому єдиним шансом врятуватись, якщо вас вкусила інфікована тварина, є екстрена вакцинація та введення імуноглобуліну проти сказу.

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