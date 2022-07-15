Компанія Mattel випустила ляльку Барбі в образі відомої науковиці

Британка Джейн Гудолл, яка все своє життя вивчала соціальне життя та інтелект шимпанзе, стала прототипом для нової Барбі. Дивіться, як виглядає лялька від бренду Mattel в образі всесвітньо відомої приматологині, натураліста та етологині.

Як пише Global News, сама лялька на 75% виготовлена із переробленого пластику. У комплект з Барбі-Джейн також входить фігурка улюбленого шимпанзе Гудолл – Девіда Сєдобородого. Барбі одягнена в костюм із шортами, в комплект також входять блокнот, годинник та бінокль.

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"Сподіваюся, ця Barbie з маленьким біноклем і блокнотом спонукає дітей вийти на вулицю і дослідити навколишнє середовище", – сказала Гудолл, зазначивши, що це для неї честь. Вона додала, що кожен має дбати про природу, незалежно від місця роботи.

Нова лялька Mattel увійшла до серії Inspiring Women (надихаючі жінки), які створюються по образу видатних жінок.

Джейн Гудолл – 88-річна британська приматологиня, етологиня та антропологиня. Вона понад 45 років вивчала соціальне життя та інтелект шимпанзе у Національному парку Гомбе-Стрім у Танзанії та заснувала міжнародний Інститут Джейн Гудолл. З квітня 2002 року Гудолл є послом миру ООН. Науковиця удостоєна багатьох нагород за захист довкілля. Вона є автором десятків книг про тварин.

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