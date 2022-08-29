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Найбільше гірське озеро України рекордно обміліло: фотофакт

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Найбільше гірське озеро України рекордно обміліло: фотофакт - фото 1

Через небувалу посуху рівень води у гірському озері Синевир впав до історично мінімуму. Відповідні знімки показали в мережі.

Як розповів місцевий гід Віталій Диблюк, на Синевирському острівці є позначка від 2005 року, яка показує рекордний мінімум, до якого падав рівень води в озері. Цього року цей показник обновив рекорд.

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Цього року зафіксовано історичний мінімум обміління озера Синевир. Причиною стало те, що у високогір'ї Карпат та на всьому Закарпатті протягом весни та літа цього року тривала посуха, довго не було дощу. Але Синевир не пересохне, бо він постійно поповнюється трьома потічками з гір, які ніколи не пересихають і не перемерзають, – сказав Віталій Диблюк.

Чоловік також додав, що залежно від погодних умов рівень Синевиру коливається. І озеро за висотою рівня води може стрибати до семи метрів. Своєрідним індикатором виміру цих висот є острівець посередині озера, який має свою стабільну висоту, тому що це вершина хребта, затопленого під час зсуву та утворення озера. Тому, орієнтуючись на нього, заміряють мінімум і максимум рівня води в озері. Цього року він найменший за всю фіксовану історію.

Найбільше гірське озеро України рекордно обміліло: фотофакт - фото 512201

Найбільше гірське озеро України рекордно обміліло: фотофакт - фото 512202

Найбільше гірське озеро України рекордно обміліло: фотофакт - фото 512203

Найбільше гірське озеро України рекордно обміліло: фотофакт - фото 512204

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