У Чернівцях, Житомирі, Дрогобичі, та Чернігові зносять радянські пам'ятники (відео)

В українських містах триває очищення від усього російського та радянського накипу.На цей раз позбавилися пам'ятників радянським діячам у чотирьох містах України – Чернівцях, Житомирі, Дрогобичі, та Чернігові.

У Дрогобичі демонтували меморіал "вічного вогню", у Чернігові – пам'ятник Зої Космодем'янській, у Чернівцях – пам'ятник комуністу Семену Галицькому та скульптуру "червоноармійці в бою", а у Житомирі планують знести танк.

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Також у Польщі долучилися до знесення пам'ятників і позбулися радянського солдата. Загалом у Польщі мають вже список з 60 радянських пам'ятників, які потрібно знести.

У Дрогобичі, що у Львівській області, змінили назви низки вулиць, які були пов'язані з росією. Бонусом також демонтували меморіал "вічного вогню".

У Чернігові знесли пам'ятник Зої Космодем'янській, який був на території подвір'я однієї зі шкіл міста.

У Чернівцях демонтували два пам'ятники, які були присвячені радянському режиму. Зняли пам'ятник комуністу Семену Галицькому та пам'ятник червоноармійцям.

У Житомирі будуть демонтувати танк, який розташований на площі Перемоги у місті 9 травня. Про цей намір розповів міський голова Сергій Сухомлін.

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