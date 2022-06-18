У Чернівцях продали вишиванки Бандери: кошти спрямують на покупку бронежилетів для ЗСУ

У Чернівцях вдалось продати 100 сорочок Степана Бандери. Точніше, створених завдяки чорно-білій світлині, на якій можна побачити майбутнього голову Проводу ОУН-Б у вишиванці.

Про це розповіла засновниця Дня вишиванки Леся Воронюк. Вона "Суспільному" додала, що загалом вдалось зібрати пів мільйона гривень. Ці кошти спрямують на покупки бронежилетів для ЗСУ.

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У Чернівцях на продажі сорочок Степана Бандери зібрали пів мільйона гривень на бронежилети для ЗСУ. Сорочки розкупили за два тижні, організатори продали 100 штук, – йдеться у повідомленні.

Одна сорочка коштувала 5 тисяч гривень. І замовляли їх буквально з усіх куточків світу. Не лише з самої України, а й зі США та Канади.

Над створенням цієї колекції працювали засновники Дня вишиванки, а також благодійний фонд "Коло".

Зауважимо, що 19 травня копію сорочки Степана Бандери презентували у чернівецькому Музеї вишиванки. Ця вишиванка може здатись дуже простою, адже вона вишита хрестиком одним кольором. Створити копію вдалось завдяки оцифруванню єдиного фото, на якому Бандера був у вишиванці. Його датують 1927 – 1929 роком.

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