На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У Чернівцях продали вишиванки Бандери: кошти спрямують на покупку бронежилетів для ЗСУ
-
- 47
У Чернівцях вдалось продати 100 сорочок Степана Бандери. Точніше, створених завдяки чорно-білій світлині, на якій можна побачити майбутнього голову Проводу ОУН-Б у вишиванці.
Про це розповіла засновниця Дня вишиванки Леся Воронюк. Вона "Суспільному" додала, що загалом вдалось зібрати пів мільйона гривень. Ці кошти спрямують на покупки бронежилетів для ЗСУ.
Це цікаво: До символів незламності: бійці показали вцілілі банки з консервацією на Миколаївщині
У Чернівцях на продажі сорочок Степана Бандери зібрали пів мільйона гривень на бронежилети для ЗСУ. Сорочки розкупили за два тижні, організатори продали 100 штук, – йдеться у повідомленні.
Одна сорочка коштувала 5 тисяч гривень. І замовляли їх буквально з усіх куточків світу. Не лише з самої України, а й зі США та Канади.
Над створенням цієї колекції працювали засновники Дня вишиванки, а також благодійний фонд "Коло".
Зауважимо, що 19 травня копію сорочки Степана Бандери презентували у чернівецькому Музеї вишиванки. Ця вишиванка може здатись дуже простою, адже вона вишита хрестиком одним кольором. Створити копію вдалось завдяки оцифруванню єдиного фото, на якому Бандера був у вишиванці. Його датують 1927 – 1929 роком.
Читайте також: Вулицю біля Протасового Яру хочуть перейменувати на честь Романа Ратушного
- 18 червня
-
20:54Від 16 липня всі сайти повинні бути українською мовою
-
20:25Краса України: німецьке видавництво продає книгу з роботами українського фотографа
-
19:53У Барселоні встановили монітори, як фіксують рівень шумового забруднення міста
-
19:25У PlayStation з'явилася українська мова
-
18:54У Києві піротехніка та гучна музика під забороною – рішення Київради
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
18:21Легкий овочевий салат: цікавий рецепт від шеф-кухаря
-
17:5219 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:22Манґа про Привида Києва, яка з'явилася в Японії, буде й українською
-
16:53Відтепер грот Санта Клауса у Фінляндії – це бомбосховище
-
16:21"Панда Кунг-Фу: Лицар Дракона": дивіться трейлер мультфільму про легендарного По
-
15:50Погода в Україні 19 червня: синоптик попереджає про спеку
-
15:23В Україні може з'явитись національна мережа зарядок для електромобілів
-
14:53Як приготувати зелений борщ: пісний рецепт з овочами та зеленню
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
14:22Які продукти найбільше подорожчали за минулий місяць: дані статистики
-
13:53Скільки грошей кияни витрачають у заторах: шокуюча цифра
-
13:21За шкільної програми вилучили понад 40 творів російських і радянських авторів
-
12:54Випускники одного з Волинських ліцеїв передали гроші на потреби ЗСУ
-
12:23У Держспецзв'язку назвали ознаки надійного пароля: перевірте свій
-
11:53У Чернівцях продали вишиванки Бандери: кошти спрямують на покупку бронежилетів для ЗСУ
-
11:22В Офісі Президента розповіли, як зареєструвати пошкоджене або зруйноване майно
-
10:51У Львові зібрати 30 тисяч євро під час виставки-аукціону "Руки для мами"
-
10:23Переважна більшість переселенців розповіли, що на місці до них ставляться доброзичливо
-
09:51Бережи себе: в Україні створили платформу з інформацією про здоров'я під час війни
- 18 червня
-
20:54Від 16 липня всі сайти повинні бути українською мовою
-
17:22Манґа про Привида Києва, яка з'явилася в Японії, буде й українською
-
14:22Які продукти найбільше подорожчали за минулий місяць: дані статистики
-
11:53У Чернівцях продали вишиванки Бандери: кошти спрямують на покупку бронежилетів для ЗСУ
-
09:20Українці створили прототип ідеального електромобіля для села
-
08:49Як не угробити машину на розбитій дорозі: секрети й нюанси їзди ямами
- 17 червня
-
19:53Рейтинг технологічних навичок країн світу: Україна на 8 місці
-
16:50Україна запроваджує візовий режим з росією від 1 липня
-
13:23Alyona Alyona та Jerry Heil випустили новий болючий трек "Чому"
-
10:49Де знайти роботу під час війни: корисні сервіси для українців
- 16 червня
-
19:29Просто, смачно й ароматно: ще одна ідея, як приготувати молоду картоплю
-
17:19Свіжий рейтинг найдорожчих брендів світу: як зараз виглядає список
-
14:51Співаків випускають, а інших – ні: нові фейки про виїзд чоловіків за кордон
-
11:23Чи зафіксовано спалах холери в Україні: відповідь МОЗ
-
08:2210 звичних слів, які насправді не є українськими
- 15 червня
-
19:22Україна отримала значно менше податків від туризму через війну: на скільки змінилась цифра
-
16:49Від мобілізації звільнили ще одну категорію чоловіків: про кого йдеться
-
13:24У Мінцифрі розповіли, як відрізнити справжній чатбот від фейкового
-
10:21В Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки 15-17 червня – ДСНС
- 14 червня
-
19:31Чому нам зараз потрібна лайка: пояснення психолога
-
17:51Поради для водіїв, які спростять керування автомобілем у спеку
-
14:51Не лише унітази: в СБУ показали, як окупанти грабували магазин на Сумщині
-
11:55Усе, що потрібно для оподаткування: гід з актуальних державних послуг
-
08:23Ідеальна літня закуска: рецепт кабачкових рулетиків з горіхами
- 13 червня
-
19:53Просто та смачно: Клопотенко поділився рецептом запіканки з макаронів