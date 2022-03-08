У Чернігівській області для російської армії встановили нові знаки: фотофакт

Ворожі війська дезорієнтовані на наших землях. Аби "допомогти" окупантам, на українських дорогах з'являються все нові знаки.

На цей раз колекцію поповнили дороговкази на Чернігівщині. Фото з вказаними напрямками для російської армії опублікували у Telegram-каналі Регіони інфо.

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Так, новий знак наказує ворожим військовослужбовцям тікати, інакше вони зустрінуть свою смерть. На одному великими літерами написано: "Рашистам п*зд*ц".

На другому покажчику стрілками зазначено, що очікує окупантів у різних напрямках: якщо прямо підуть – їх роз**буть, якщо праворуч – спалять, якщо ліворуч – втоплять. Єдиний шлях, який пропонують рашистам – тікати назад.

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