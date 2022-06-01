У Чехії з'явилося пиво "Путін, йди на..."

Чеська броварня "Pivovar Raven" випустила пиво на підтримку України. Це англійський ель, назва якого – "Fuck Off Putin". Читайте далі та дізнайтеся деталі!

Пивоварня у Чехії вже зварила другу партію цього напою. Міцність новинки становить 10 обертів. Самі ж Raven називають цей напій ячмінним вином. За своєю суттю це англійський ель.

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Вартість такого пива – 350 крон за пляшку 0,7 літра. Замовити можна через онлайн-магазин пивоварні Raven.

"Ми підтримуємо Україну та всіх тих, хто засуджує зусилля психопата Путіна вести війну в Європі 21 століття. Ми зазнали "братню допомогу" зі сходу і нікому її не бажаємо", – зазначено в описі під пивом "Путін, йди на**й".

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