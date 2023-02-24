У Чехії та Словаччині відкрили українські паспортні сервіси

Відтепер українці зможуть оформити ID-картку чи закордонний паспорт ще у двох європейських державах, а також скористатися додатковими послугами. Якими саме, читайте нижче.

Про це повідомили у МВС.

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Паспортні сервіси відкрилися саме у Братиславі (Словаччина) і Празі (Чехія). Там працюють мобільно-технічні комплекси – спеціально облаштовані мікроавтобуси білого кольору із символікою "Паспортний сервіс".

Де країнці можуть отримати такі послуги, як:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого)

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання)

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності)

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки

Комплекси працюють з понеділка по суботу включно, з 9:00 до 18:00 у порядку електронної й "живої" черги.

Крім того, уже з наступного тижня у вказаних містах стане доступною послуга обміну посвідчення водія.

МЗС

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