В Україні зроблять перший перехоплювальний велопаркінг

У Києві біля метро "Почайна" планують збудувати перший перехоплювальний велопаркінг. Для реалізації цього проєкту Glovo і Київська міська рада підписали меморандум.

Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

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Документ передбачає об'єднання зусиль і ресурсів у відновленні та розвиткові Києва, підтримці соціально незахищених верств населення та розвитку інфраструктури міста.

Однією з пропозицій є розміщення об'єкта велоінфраструктури на перетині проспекту Оболонського з проспектом Степана Бандери поблизу ст. м. "Почайна" в Оболонському районі.

Відповідна локація транспортно-пересадочного вузла вибрана через наявність веломаршрутів та смуг для руху громадського транспорту, якими дозволено рух велосипедистів згідно з Правилами дорожнього руху. Реалізація цього пілотного проєкту дасть змогу створити комфортні умови для зберігання велосипедів, що позитивно вплине на розвиток велотранспорту", – зазначила директор ТОВ "Гловоапп Україна" Марина Павлюк.

Заявлений розмір інвестицій у проєкт – 5 млн грн.

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