Мережу вразив неймовірний портрет з цяток: відеофакт

Користувачі не можуть відвести погляд від роботи талановитого художника, який створив точковий портрет. Це варто побачити!

На платформі Reddit користувач з ніком pp0787 поділився записом з роботою ілюстратора Девіда Байо (David Bayo). На ролику художник намалював цятками чудовий портрет. За короткий час допис побачили понад 15 тисяч осіб, піднявши його у топи.

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"Цей малюнок було створено за допомогою понад 3 млн точок, і зайняло це більше як 300 годин", – зазначив автор.

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