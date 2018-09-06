Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання

Мережу вразив неймовірний портрет з цяток: відеофакт

  • 54
Вражаючий портрет від Девіда Байо - фото 1
Вражаючий портрет від Девіда Байо / David Bayo

Користувачі не можуть відвести погляд від роботи талановитого художника, який створив точковий портрет. Це варто побачити!

На платформі Reddit користувач з ніком pp0787 поділився записом з роботою ілюстратора Девіда Байо (David Bayo). На ролику художник намалював цятками чудовий портрет. За короткий час допис побачили понад 15 тисяч осіб, піднявши його у топи.

І ще: Життя на вузьких вуличках міст Південної Азії: атмосферні фото

"Цей малюнок було створено за допомогою понад 3 млн точок, і зайняло це більше як 300 годин", – зазначив автор.

This drawing was created using more than 3 million dots and took over 300 hours to complete.Artist - David Bayo from r/Damnthatsinteresting

Читайте також: Пиріг з Принцесою Жасмін здивував користувачів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як сушити гриби в домашніх умовах: поради та огляд електросушок
  • 12:00, 04 вересня
  • 247
Заряджайся! Плейлист популярної музики для роботи
  • 11:00, 04 вересня
  • 369
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 481472
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Мистецтво