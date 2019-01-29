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У чані з їжею: як у Китаї туристам пропонують зустріти Новий рік

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На туристів у Китаї чекає несподівана новорічна атракція - фото 1
На туристів у Китаї чекає несподівана новорічна атракція / cnn

Один із готелів у китайській провінції Чжецзян пропонує оригінально зустріти Новий рік – у гарячому котлі з їжею.

Готель First World в Ханчжоу, де розташувалося гаряче джерело Юньмань, побудував басейн у вигляді величезного котла. Таким чином заклад намагається пропагувати здоровий спосіб життя напередодні Нового року, який в Китаї настане 5 лютого.

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Прямокутний басейн наповнений водою з цілющого джерела і розділений на відсіки. У кожен з них кидають різні продукти: лайми, перці чилі, листя салату, яблука і банани, – щоб гості могли перекусити, поки оздоровлюються.

Туристам пропонують відпочити у чанах з їжею - фото 304452
Туристам пропонують відпочити у чанах з їжею

Туристам, які першими спробували нову послугу, ідея готелю сподобалася. Найбільший попит мають величезні шашлики з м'яса й овочів.

Туристам пропонують відпочити у чанах з їжею - фото 304450
Туристам пропонують відпочити у чанах з їжею
Туристам пропонують відпочити у чанах з їжею - фото 304449
Туристам пропонують відпочити у чанах з їжею

Провінція Чжецзян стала популярною серед туристів саме завдяки великій кількості гарячих джерел. Курорт має попит у самих китайців, оскільки він розташований всього за дві години їзди від Шанхая.

Туристам пропонують відпочити у чанах з їжею - фото 304451
Туристам пропонують відпочити у чанах з їжею

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Джерело: CNN
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