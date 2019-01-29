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Неймовірні пейзажі світу в об'єктиві Мо Хабіба: сонячні фото

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Захопливі куточки світу від Мо Хабіба - фото 1
Захопливі куточки світу від Мо Хабіба / instagram.com/monifhabib

Фотограф-любитель показує казкову красу світу під час своїх подорожей.

Знайомтесь, Мо Хабіб (Mo Habib) – американський фотограф з дроном з Оклахоми, який обожнює відкривати нові місця світу.

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Він фокусується на мандрівних фото та лайфстайл-знімках, які надихають людей мандрувати світом. Хоча за профілем Мо стежать всього 8 тисяч підписників в соцмережі Instagram, однак ці знімки заворожують своєю красою.

Неймовірні пейзажі світу в об'єктиві Мо Хабіба: сонячні фото - фото 304364

Неймовірні пейзажі світу в об'єктиві Мо Хабіба: сонячні фото - фото 304365

Неймовірні пейзажі світу в об'єктиві Мо Хабіба: сонячні фото - фото 304366

Неймовірні пейзажі світу в об'єктиві Мо Хабіба: сонячні фото - фото 304367

Неймовірні пейзажі світу в об'єктиві Мо Хабіба: сонячні фото - фото 304368

Неймовірні пейзажі світу в об'єктиві Мо Хабіба: сонячні фото - фото 304369

Неймовірні пейзажі світу в об'єктиві Мо Хабіба: сонячні фото - фото 304370

Неймовірні пейзажі світу в об'єктиві Мо Хабіба: сонячні фото - фото 304371

Неймовірні пейзажі світу в об'єктиві Мо Хабіба: сонячні фото - фото 304372

Неймовірні пейзажі світу в об'єктиві Мо Хабіба: сонячні фото - фото 304373

Неймовірні пейзажі світу в об'єктиві Мо Хабіба: сонячні фото - фото 304374

Неймовірні пейзажі світу в об'єктиві Мо Хабіба: сонячні фото - фото 304375

Неймовірні пейзажі світу в об'єктиві Мо Хабіба: сонячні фото - фото 304376

Неймовірні пейзажі світу в об'єктиві Мо Хабіба: сонячні фото - фото 304377

Неймовірні пейзажі світу в об'єктиві Мо Хабіба: сонячні фото - фото 304378

Неймовірні пейзажі світу в об'єктиві Мо Хабіба: сонячні фото - фото 304379

Неймовірні пейзажі світу в об'єктиві Мо Хабіба: сонячні фото - фото 304380

Неймовірні пейзажі світу в об'єктиві Мо Хабіба: сонячні фото - фото 304381

Неймовірні пейзажі світу в об'єктиві Мо Хабіба: сонячні фото - фото 304382

Неймовірні пейзажі світу в об'єктиві Мо Хабіба: сонячні фото - фото 304383

Неймовірні пейзажі світу в об'єктиві Мо Хабіба: сонячні фото - фото 304384

Неймовірні пейзажі світу в об'єктиві Мо Хабіба: сонячні фото - фото 304385

Неймовірні пейзажі світу в об'єктиві Мо Хабіба: сонячні фото - фото 304386

Неймовірні пейзажі світу в об'єктиві Мо Хабіба: сонячні фото - фото 304387

Джерело всіх фото: instagram.com/monifhabib

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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