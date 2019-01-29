Неймовірні пейзажі світу в об'єктиві Мо Хабіба: сонячні фото

Фотограф-любитель показує казкову красу світу під час своїх подорожей.

Знайомтесь, Мо Хабіб (Mo Habib) – американський фотограф з дроном з Оклахоми, який обожнює відкривати нові місця світу.

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Він фокусується на мандрівних фото та лайфстайл-знімках, які надихають людей мандрувати світом. Хоча за профілем Мо стежать всього 8 тисяч підписників в соцмережі Instagram, однак ці знімки заворожують своєю красою.

Джерело всіх фото: instagram.com/monifhabib

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