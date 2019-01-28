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Блогер мандрує по всьому світу, щоб зняти унікальне танцювальне відео

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Парубок знімає кумедні танцювальні відео під час мандрів - фото 1
Парубок знімає кумедні танцювальні відео під час мандрів

Кілька років тому блогер-мандрівник Метт Брей зі США створив власний канал ProjectOneLife на Youtube, в якому періодично викладав відео з танцями.

Спочатку це було "100 днів танцю", потім "100 танцювальних місць", а потім і "100 танцюючих людей".

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Цього разу Брей витратив півтора року, щоб об'їздити 15 країн, в яких він зняв новий ролик – "1000 танцюючих людей"!

Це відео знімалося буквально так: я прилітав в країну, підходив до незнайомців у класних місцях і пропонував їм станцювати зі мною. Створення ролика не потребуватиме якогось особливої ​​підготовки або організації, – розповів Метт Брей.

Найбільш кумедний епізод трапився з Бреєм в Японії. Двоє місцевих жителів вже погодилися станцювати з ним, коли зізналися, що не знають англійської. Тоді один з них додумався використовувати Google Translate на телефоні і за допомогою перекладу зумів зрозуміти, що від нього вимагається.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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