У центрі Нью-Йорка підняли прапор України, який висітиме до нашої перемоги

На Манхеттені, що у центральному районі Нью-Йорка, підняли прапор України на знак підтримки держави у боротьбі проти Росії. Синьо-жовтий стяг разом з американським майорітиме до повної перемоги над окупантами.

Так, мер Нью-Йорка Ерік Адамс взяв участь у церемонії підняття американського та українського прапорів на Манхеттені – центральному районі міста. Адамс особисто підняв український прапор, пише "Укрінформ".

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Адамс нагадав, що у Нью-Йорку проживає найбільша кількість українців за межами України. Він зазначив, що бомби, що вибухають у Києві, розбивають і серця мешканців Нью-Йорка.

Чиновник також наголосив, що такий дружній крок свідчить про те, що у Нью-Йорку підтримують українців та пишаються стійкістю та мужністю українського народу, який уже місяць захищає свою Батьківщину.

Ми єдині, ми з вами, ми частина українського народу, – додав Ерік Адамс.

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