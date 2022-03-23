Привіт братам Кличкам та Україні: свою підтримку висловив відомий боксер

Світ спорту не залишається осторонь війни в Україні. На цей раз слова підтримки промовив боксер з Філіппін Менні Пакьяо.

Так, колишній чемпіон світу у восьми вагових категоріях записав відео разом із володарем поясу WBC у напівлегкому дивізіоні Марком Магсайо та промоутером Шоном Гіббонсом. Звернення з'явилося в Instagram.

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У ролик, у якому всі троє підтримали Україну, яка мужньо протистоїть злочинному військовому вторгненню армії Росії, спортсмен поділився своїми емоціями й переживаннями та підтримав український народ. Крім цього, усі троє передали привіт братам Кличкам із закликом залишатися сильними у боротьбі проти окупантів.

Перед камерою Шон з'явився з прапором України, а у коментарі до відео він написав: "Слава Україні!"

Менні Пак'яо за кар'єру провів 72 поєдинки, 62 з яких виграв, вісім програв, ще два бої завершилися внічию. Він єдиний боксер в історії, який ставав чемпіоном світу у восьми вагових категоріях.

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