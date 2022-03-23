Save Ukraine: світові зірки виступлять разом, щоб зупинити війну в Україні

У неділю, 27 березня, о 18:30 за Києвом на базі польського телеканалу TVP розпочнеться міжнародний благодійний концерт-марафон. Він отримав назву Save Ukraine – #StopWar. А спрямований він на те, щоб підтримати Україну у боротьбі проти Росії.

У телеграм-каналі Львівської ОВА розповіли, що концерт транслюватимуть близько 20 країн Європи та світу. А виступлять на ньому світові знаменитості.

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Під час концерту збиратимуть кошти для вирішення найбільших гуманітарних проблем. Їх спрямують на покупку продовольства, ліків, а також інших речей, які зараз гостро необхідні для тих українців, які зіткнулися віч-на-віч з війною.

Уже відомо, що під час концерту-марафону виступлять такі гурти: Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim. До них долучаться виконавець Craig David, а також переможець "Євробачення" Salvador Sobral та Netta й інші.

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