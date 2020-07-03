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У центрі Миколаєва раптово розвівся міст: фотофакт

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Розвідний міст у Миколаєві - фото 1
Розвідний міст у Миколаєві / novosti-n

Вранці в п'ятницю, 3 липня, розвідна частина моста через річку Інгул у Миколаєві почала мимовільно підійматися. В результаті рух транспорту по мосту стало неможливим.

Інцидент стався близько 5-ї години ранку. Розвідна частина моста піднялася на висоту понад три метри і продовжувала повільно підійматися. Поліція перекрила рух по обидва боки мосту.

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Викликана на місце події аварійна бригада КП ЕЛУ автодоріг впродовж тривалого часу усувала несправність – розвідна частина ніяк не хотіла ставати на своє місце і міст знову і знову починав мимовільно розводитися. В результаті аварію таки вдалося виправити і о 6:50 почався рух транспорту по мосту.

У центрі Миколаєва раптово розвівся міст: фотофакт - фото 413708

У центрі Миколаєва раптово розвівся міст: фотофакт - фото 413709

У центрі Миколаєва раптово розвівся міст: фотофакт - фото 413710

У центрі Миколаєва раптово розвівся міст: фотофакт - фото 413711

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Джерело: novosti-n
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