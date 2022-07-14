У центрі Львова відбудеться благодійний концерт "Команди А"

15 липня о 18:00 на площі перед пам'ятником Т.Г. Шевченку відбудеться благодійний концерт "Команди А". Виступ відбудеться у межах туру "Дорога до перемоги" за підтримки голови ОВА Максима Козицького, повідомили організатори.

Відомі українські виконавці ЗАЛІСКО, Андріана, Андрій Князь, Артур Боссо та Анна Добриднєва об'єдналися та організовують заходи на підтримку ЗСУ.

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Усіх охочих запрошують долучитись до благодійного концерту та підтримати наших воїнів.

Від початку повномасштабного вторгнення артисти провели вже близько 50 благодійних концертів, де вдалось зібрати 2 млн грн

Завдяки зібраним коштам, відправили на передову 9 автомобілів, 20 бронежилетів, 2 тепловізори, 2 дрони, 15 рацій, 1 далекомір, а також захисні шоломи, медичні аптечки, продукти та засоби гігієни.

Слухати пісню Андріана – Після війни:

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