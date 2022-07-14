На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
У центрі Львова відбудеться благодійний концерт "Команди А"
-
- 34
15 липня о 18:00 на площі перед пам'ятником Т.Г. Шевченку відбудеться благодійний концерт "Команди А". Виступ відбудеться у межах туру "Дорога до перемоги" за підтримки голови ОВА Максима Козицького, повідомили організатори.
Відомі українські виконавці ЗАЛІСКО, Андріана, Андрій Князь, Артур Боссо та Анна Добриднєва об'єдналися та організовують заходи на підтримку ЗСУ.
І ще: Артем Пивоваров – Ой на Горі: слухайте нову версію народної пісні
Усіх охочих запрошують долучитись до благодійного концерту та підтримати наших воїнів.
Від початку повномасштабного вторгнення артисти провели вже близько 50 благодійних концертів, де вдалось зібрати 2 млн грн
Завдяки зібраним коштам, відправили на передову 9 автомобілів, 20 бронежилетів, 2 тепловізори, 2 дрони, 15 рацій, 1 далекомір, а також захисні шоломи, медичні аптечки, продукти та засоби гігієни.
Слухати пісню Андріана – Після війни:
До теми: KRUTЬ презентуватиме новий альбом "Літепло" на концерті у Львові
-
08:16Дударик презентував восьму пісню проєкту "Прийняття" – "Гей, літа орел!"
- 14 липня
-
20:56"І так буде з кожним": Січеславці показали, що чекає на ворожі танки – відео
-
20:2115 липня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:51Секрети жінок, які вони не хочуть розкривати чоловікам
-
19:23Потрібен смартфон і багато часу: фейки про нові правила продажу антибіотиків в аптеці
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
18:50Зовсім не старіє: Наталі Портман захопила новою фотосесією
-
18:24Як не отруїтися: базові правила безпечного харчування
-
17:53У Лондоні посеред Темзи з'явився "острів": що трапилось
-
17:25Військовий облік жінок лише за згодою: пояснення Генштабу
-
16:55Сучасна українська музика: 5 молодих співаків, яких варто почути хоч раз
-
16:22Холера, чума і російська пропаганда: нові міфи, які поширюють окупанти
-
15:50Так психіка захищає від стресу: несподівані ознаки, на які варто звернути увагу
-
15:21Відтепер на сайті "Укрзалізниці" можна дізнатися про потяги, які їдуть за кордон
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
14:51Температурні контрасти та дощі: прогноз погоди в Україні 15 липня
-
14:23У центрі Львова відбудеться благодійний концерт "Команди А"
-
13:55У Іспанії буде безплатний проїзд у потягах: з чим це пов'язано
-
13:23Ліза Глінська розповіла, як готувати солоні оладки: 3 прості рецепти
-
12:51Чи покращать безпеку два антивіруси – відповідь Держспецзв'язку
-
12:24Кіану Рівз дебютував як автор коміксу: доступна й українська версія
-
11:53Воїни світла: гурт "Ляпис Трубецкой" переспівав свій хіт українською
-
11:23Оголосили номінантів премії Еммі 2022: повний перелік
-
10:54Салат з кабачків: рецепт літнього перекусу за 5 хвилин
-
10:20Як правильно видаляти файли: пояснення експертів
- 14 липня
-
19:23Потрібен смартфон і багато часу: фейки про нові правила продажу антибіотиків в аптеці
-
16:55Сучасна українська музика: 5 молодих співаків, яких варто почути хоч раз
-
12:51Чи покращать безпеку два антивіруси – відповідь Держспецзв'язку
-
09:51Ось як змінилися ціни на сезонні ягоди в Україні
- 13 липня
-
18:30Українські інженери змоделювали удари російських ракет по житловому будинку: відео
-
13:28Щось не сходиться: Педан розкритикував Єфросиніну та Полякову за шоу російською
-
11:22Не про війну, а про незламність українців: Wellboy випустив трек "Ворогів на ножі"
-
09:57Нові правила отримання посвідчення водія: фейки, які ширяться в мережі
- 12 липня
-
18:22Від серпня зміняться умови продажу антибіотиків в Україні – МОЗ
-
15:24Як статус кандидата в ЄС допоможе Україні відновитись після війни
-
11:24Як у Нью-Йорку готуються до ядерного удару: відео
- 11 липня
-
18:30Звільнення острова Зміїний: як проходила спецоперація та яку російську техніку знищили ЗСУ
-
14:22Scorpions солідарні з Україною: музиканти підняли синьо-жовтий прапор на своєму концерті
-
12:30У Кобзона аншлаг: українські воїни влаштували "прожарку" окупантам – відео
-
10:18Енергодар – це Україна: ТНМК випустили потужний кліп на нову пісню
- 10 липня
-
18:26"Жест доброї волі": блогер висміяв окупантів епічною піснею – 18+
-
15:26Як впоратись з дратівливістю: проста вправа від психологів
-
13:19Артем Пивоваров – Ой на Горі: слухайте нову версію народної пісні
-
09:19Невідомі винаходи Тесли, які би кардинально змінили світ
- 09 липня
-
18:21Гороскоп на цей тиждень 11 – 17 липня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:31З Україною не лише в серці: патріотичні татуювання українських зірок – фото
-
10:15Coldplay українською заспівали "Обійми" під час концерту у Варшаві – відео
- 08 липня
-
18:30Як безпечно жити й зоні бойових дій: 15 важливих кроків
-
14:53Тарас Тополя потролив російських коміків, які хотіли придбати трек гурту "Антитіла"
-
12:08Обережно, виплати від ООН, ЄС і навіть НАТО: нові шахрайські схеми